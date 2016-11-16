У Малайзії очікують, що імена відповідальних за катастрофу MH17 осіб будуть відомі не пізніше 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Малайзії очікують, що імена осіб, відповідальних за катастрофу літака рейсу MH17, який було збито у 2014 році над Донецькою областю, будуть повідомлені не пізніше 2018 року, передає УНН з посиланням на The Star.
“Імена осіб, відповідальних за розстріл літака MH-17 Malaysia Airlines в липні 2014 року, як очікується, будуть відомі не пізніше 2018 року”, — про це повідомив міністр транспорту Малайзії Датук Сері Ліоу Тіонг Лай.
Він сказав, що Об’єднана слідча група визначила 100 осіб, пов’язаних з трагедією.
“Вони повинні назвати кожного з них (винуватців у авіакатастрофі — ред.), щоб дослідити усі деталі і, коли ми визначимо, хто стріляв у літак, ми зробимо все, що в наших силах, аби провести судове засідання у Нідерландах, щоб притягнути винних до відповідальності”, — сказав міністр.
Також він зазначив, що пошукова група за участю Австралії, Китаю і Малайзії тимчасово відкладе операцію, якщо вони не зможуть знайти повітряного судна під час пошуку у південній частині Індійського океану.
Як повідомляв УНН, британський портал журналістських розслідувань Bellingcat опублікував звіт, в якому назвав винних у катастрофі Boeing МН17.