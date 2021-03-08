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В МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащать уран на новых центрифугах в Натанзе - Reuters

В МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащать уран на новых центрифугах в Натанзе - Reuters

Киев  •  УНН

 • 15618 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Иран начал обогащать уран с помощью третьего каскада усовершенствованных центрифуг класса IR2m на подземном заводе в Натанзе. Об этом, со ссылкой на конфиденциальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщило в понедельник агентство Reuters, передает УНН.

Что известно

Как отмечается в отчете, в то же время продолжается работа по установке последующих каскадов усовершенствованных центрифуг.

Это является очередным шагом в нарушение ядерной соглашения 2015 года.

Детали

В отчете говорится, что четвертый каскад из 174 центрифуг IR-2m был “установлен, но туда еще не подали гексафлорид урана”, а пятый каскад центрифуг устанавливают.

Что предшествовало

2 февраля Иран проинформировал МАГАТЭ о запуске в Натанзе двух каскадов новых центрифуг высокой мощности класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность центрифуг IR1.

Ранее в Тегеране заявили, что снова будут выполнять ядерное соглашение только после отмены санкций США.

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