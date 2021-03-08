У МАГАТЕ заявили, що Іран почав збагачувати уран на нових центрифугах в Натанзі - Reuters

Що відомо

Як наголошується у звіті, в той же час продовжується робота по установці наступних каскадів вдосконалених центрифуг.

Це є черговим кроком у порушення ядерної угоди 2015 року.

Деталі

У звіті йдеться, що четвертий каскад зі 174 центрифуг IR-2m був “встановлений, але туди ще не подали гексафлорид урану”, а п’ятий каскад центрифуг встановлюють.

Що передувало

2 лютого Іран поінформував МАГАТЕ про запуск в Натанзі двох каскадів нових центрифуг високої потужності класу IR2m, які майже в чотири рази перевищують продуктивність центрифуг IR1.

Раніше у Тегерані заявили, що знову виконуватимуть ядерну угоду лише після скасування санкцій США.