В феврале 2020 года в Украине состоится форум волонтеров

В Офисе отметили, что съезд должен предшествовать созданию Национального альянса волонтеров (НАВ) как совещательно-консультативного органа (совета) при Президенте Украины. Главная цель форума - знакомство волонтеров между собой, координация и коммуникация участников подобных проектов и тому подобное.

"На форуме должно быть принято решение о создании Национального альянса волонтеров, его формат и обсуждено положение о НАВ. Форум, а впоследствии и Альянс, должны охватить и объединить как можно большее количество активных людей", - отметила Наталья Пушкарева.

Отдельно участники встречи обсудили объявление правоохранителями подозрения волонтерам в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Уполномоченный Президента по вопросам волонтерской деятельности подчеркнула, что внимательно следит за этим делом. Но Офис Президента не имеет права влиять на следствие и суд, поэтому она также не будет давать публичных оценок по этому делу.

В конце встречи уполномоченный Президента призвала волонтеров Украины максимально активно участвовать в создании НАВ как площадки для координации усилий с тем, чтобы совместно с государством реализовывать масштабные проекты в интересах всего общества и отдельных граждан, нуждающихся в разовой помощи или постоянной заботы.

Ранее в Офисе Президента презентовали идею Национального альянса волонтеров.