У лютому 2020 року в Україні відбудеться форум волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На початку лютого 2020 року заплановано проведення Всеукраїнського форуму волонтерів. На форумі має бути ухвалене рішення про створення Національного альянсу волонтерів. Про це йшлося в Офісі Президента України під час наради під головуванням уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової, передає УНН із посиланням на повідомлення ОП.
В Офісі відзначили, що з’їзд має передувати створенню Національного альянсу волонтерів (НАВ) як дорадчо-консультативного органу (ради) при Президентові України. Головна мета форуму — знайомство волонтерів між собою, координація та комунікація учасників схожих проектів тощо.
“На форумі має бути ухвалене рішення про створення Національного альянсу волонтерів, його формат та обговорене положення про НАВ. Форум, а згодом і Альянс, має охопити та об’єднати якомога більшу кількість активних людей”, — зазначила Наталія Пушкарьова.
Окремо учасники зустрічі обговорили оголошення правоохоронцями підозри волонтерам у рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Уповноважений Президента з питань волонтерської діяльності наголосила, що уважно стежить за цією справою. Але Офіс Президента не має права впливати на слідство та суд, тому вона також не даватиме публічних оцінок щодо цієї справи.
Наприкінці зустрічі уповноважений Президента закликала волонтерів України максимально активно долучатися до створення НАВ як майданчика для координації зусиль з тим, щоб спільно з державою реалізовувати масштабні проекти на користь всього суспільства й окремих громадян, які потребують разової допомоги чи постійного піклування.
Раніше в Офісі Президента презентували ідею Національного альянсу волонтерів.