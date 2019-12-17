У лютому 2020 року в Україні відбудеться форум волонтерів

КИЇВ. 17 грудня. УНН. На початку лютого 2020 року заплановано проведення Всеукраїнського форуму волонтерів. На форумі має бути ухвалене рішення про створення Національного альянсу волонтерів. Про це йшлося в Офісі Президента України під час наради під головуванням уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової, передає УНН із посиланням на повідомлення ОП.