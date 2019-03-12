Во Львове снова не будут продавать алкоголь ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На сессии Львовского городского совета был вновь принят запрет розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного) в стационарных объектах торговли и временных сооружениях, за исключением заведений ресторанного хозяйства, с 22.00. до 10.00, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Решение принято с целью устранения нарушений общественного порядка в ночное время суток и уменьшение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, учитывая многочисленные жалобы жителей города Львова.
"Соответствующий нормативно-правовой акт во Львове уже действовал, мы его проводим в соответствии с действующим законодательством, и по требованию антимонопольного комитета он прошел регуляторную процедуру, поэтому я прошу тоже поддержать запрет продажи алкогольных напитков с 10:00 вечера до 10:00 утра", - рассказала Ирина Кулинич, директор департамента экономического развития.
За это решение проголосовали 52 депутата.
Напомним, ранее в ряде украинских регионов, запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был обжалован и отменен судами.