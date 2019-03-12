У Львові знову не продаватимуть алкоголь вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На сесії Львівської міської ради було знову ухвалено заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах, за винятком закладів ресторанного господарства, з 22.00 год. до 10.00 год, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Ухвалу прийнято з метою усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, враховуючи численні скарги мешканців міста Львова.
"Відповідний нормативно-правовий акт у місті Львові вже діяв, ми його проводимо у відповідності до чинного законодавства, і на вимогу антимонопольного комітету він пройшов регуляторну процедуру, тому я прошу теж підтримати заборону продажу алкогольних напоїв з 10 години вечора до 10 години ранку", — розповіла Ірина Кулинич, директор департаменту економічного розвитку.
За цю ухвалу проголосувало 52 депутати.
Нагадаємо, раніше в низці українських регіонів, заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час, введена місцевою владою, успішно була оскаржена і скасована судами.