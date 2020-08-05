Во Львове зажгли лампадки в память о погибших в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня директор департамента “Администрация городского головы” Евгений Бойко вместе с администратором храма Святой Софии отцом Тарасом зажгли лампадки у фигуры Святого Шарбеля — католического ливанского святого, передает УНН со ссылкой на “Гал-инфо”.
Как пишет издание, львовян также приглашают молитвенно вспомнить всех пострадавших при взрыве в Бейруте.
"Сегодня многие люди во всем мире молятся за пострадавших во время взрыва в ливанском Бейруте. Будем солидарны с ливанским народом, зажгите лампадку у фигуры Святого Шарбеля (фигура находится на территории храма) или в своем сердце", - отметил Евгений Бойко, директор департамента "Администрация городского головы" Львовского горсовета.
К слову, храм Святой Софии находится на ул. Франко, 121а.
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута произошел мощный взрыв.
По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек под открытым небом и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов.
Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, более 4000 человек пострадали.