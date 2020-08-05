Во Львове зажгли лампадки в память о погибших в Ливане

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85942 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102391 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127471 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107742 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127857 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101366 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102166 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Во Львове зажгли лампадки в память о погибших в Ливане

Во Львове зажгли лампадки в память о погибших в Ливане

Киев  •  УНН

 • 27875 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня директор департамента “Администрация городского головы” Евгений Бойко вместе с администратором храма Святой Софии отцом Тарасом зажгли лампадки у фигуры Святого Шарбеля — католического ливанского святого, передает УНН со ссылкой на “Гал-инфо”.

Как пишет издание, львовян также приглашают молитвенно вспомнить всех пострадавших при взрыве в Бейруте.

"Сегодня многие люди во всем мире молятся за пострадавших во время взрыва в ливанском Бейруте. Будем солидарны с ливанским народом, зажгите лампадку у фигуры Святого Шарбеля (фигура находится на территории храма) или в своем сердце", - отметил Евгений Бойко, директор департамента "Администрация городского головы" Львовского горсовета.

К слову, храм Святой Софии находится на ул. Франко, 121а.

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута произошел мощный взрыв.

По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек под открытым небом и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов.

Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, более 4000 человек пострадали.

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