У Львові запалили лампадки за загиблих у Лівані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні директор департаменту “Адміністрація міського голови” Євген Бойко разом з адміністратором храму Святої Софії отцем Тарасом запалили лампадки біля фігури Святого Шарбеля — католицького ліванського святого, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Як пише видання, львів’ян також запрошують молитовно згадати всіх постраждалих під час вибуху в Бейруті.
“Сьогодні багато людей у цілому світі моляться за постраждалих під час вибуху в ліванському Бейруті. Будьмо солідарними з ліванським народом, запалім лампадку біля фігури Святого Шарбеля (фігура знаходиться на території храму) або в своєму серці”, — зазначив Євген Бойко, директор департаменту “Адміністрація міського голови” ЛМР.
До слова, храм Святої Софії знаходиться на вул. Франка, 121а.
Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута стався потужний вибух.
За словами губернатора Бейрута, вибух залишив 300 тис. людей просто неба і завдав збиток на понад 3 млрд доларів.
Зараз кількість загиблих від вибуху в Бейруті перевищила 100 осіб, більше 4000 людей постраждали.