Во Львове обнаружили захоронение воинов польской армии, погибших в сентябре 1939-го при обороне города

“На то, что они были солдатами польской армии и погибших в сентябре 1939 года в обороне Львова от немецких войск, указывают предметы, которые мы нашли во время раскопок. А это шлем, обувь, пуговицы. Останки обнаружили на глубине до двух метров, раскопали могилу три на один метр. По словам очевидца, эта могила размером 15 на три метра”, — говорит Любомир Горбач.

Поисковые работы по исследованию территории старого кладбища на Збоищах во Львове начали 20 ноября. Исследовали несколько мест, на которые указывали очевидцы. Над захоронением был мусор до метра глубины и захоронения, совершенные в советское время.

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До 60-х годов прошлого века это было сельское кладбище в пригороде. Советская власть его закрыла, строя дорогу и дома.

Институт Национальной памяти Польши обратится в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины с просьбой предоставить разрешение на проведение уже эксгумационных работ на старом кладбище. Уже тогда будет точно известно о количестве военных, которые похоронены в братской могиле. По информации ИНП Польши, это более ста солдат.

Польская армия защищала Львов от нацистской Германии в сентябре 1939 года. 13 сентября немцы получили железнодорожный вокзал, Кортумова гору, холмы Голоська и Збоища, окружили таким образом город с севера, запада и юга. Бои за Львов продолжались в течение недели. Германия перезахоронила останки немецких солдат в 1943 году.

Поисково-эксгумационные работы Украина и Польша проводит согласно договоренности между президентами обеих стран. Начала работы продолжаются на старом кладбище на Збоищах во Львове, а уже в следующем году планируют на кладбище в львовском Голоско.

Напомним, в Ровенской обнаружили остатки 14 воинов УПА, закатанных в асфальт.