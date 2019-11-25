У Львові виявили поховання вояків польської армії, загиблих у вересні 1939-го при обороні міста

“На те, що вони були солдатами польської армії і загинули у вересні 1939 року в обороні Львова від німецьких військ, вказують предмети, які ми знайшли під час розкопок. А це шолом, взуття, ґудзики. Останки виявили на глибині до двох метрів, розкопали могилу три на один метр. За словами очевидця, ця могила розміром 15 на три метри”, — каже Любомир Горбач.

Пошукові роботи із дослідження території старого цвинтаря на Збоїщах у Львові розпочали 20 листопада. Дослідили кілька місць, на які вказували очевидці. Над похованням було сміття до метра глибини і захоронення, здійснені у радянський час.

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До 60-х років минулого століття це було сільське кладовище у передмісті. Радянська влада його закрила, будуючи дорогу і будинки.

Інститут Національної пам’яті Польщі звернеться до Міністерства культури, молоді та спорту України з проханням надати дозвіл на проведення вже ексгумаційних робіт на старому цвинтарі. Вже тоді буде достеменно відомо про кількість військових, які поховані у братській могилі. За інформацією ІНП Польщі, це понад сто солдат.

Польська армія захищала Львів від нацистської Німеччини у вересні 1939 року. 13 вересня німці здобули залізничний вокзал, Кортумову гору, горби Голоська та Збоїщ, оточили таким чином місто з півночі, заходу та півдня. Бої за Львів тривали протягом тижня. Німеччина перепоховала останки німецьких вояків у 1943 році.

Пошуково-ексгумаційні роботи Україна і Польща проводить згідно з домовленістю між президентами обох держав. Спершу роботи тривають на старому цвинтарі на Збоїщах у Львові, а вже наступного року планують на кладовищі в львівському Голоско.

Нагадаємо, на Рівненщині виявили залишки 14 вояків УПА, закатаних в асфальт.