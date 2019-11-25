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У Львові виявили поховання вояків польської армії, загиблих у вересні 1939-го при обороні міста

У Львові виявили поховання вояків польської армії, загиблих у вересні 1939-го при обороні міста

Київ • УНН

 • 12402 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львові 25 листопада фахівці пошукової польсько-української групи виявили межі братської могили на території старого цвинтаря на Збоїщах. Як повідомив виданню Радіо Свобода керівник громадської організації “Товариство пошуку жертв війни „Пам’ять“” Любомир Горбач, наразі виявлено останки близько десяти вояків, передає УНН.

“На те, що вони були солдатами польської армії і загинули у вересні 1939 року в обороні Львова від німецьких військ, вказують предмети, які ми знайшли під час розкопок. А це шолом, взуття, ґудзики. Останки виявили на глибині до двох метрів, розкопали могилу три на один метр. За словами очевидця, ця могила розміром 15 на три метри”, — каже Любомир Горбач.

Пошукові роботи із дослідження території старого цвинтаря на Збоїщах у Львові розпочали 20 листопада. Дослідили кілька місць, на які вказували очевидці. Над похованням було сміття до метра глибини і захоронення, здійснені у радянський час.

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До 60-х років минулого століття це було сільське кладовище у передмісті. Радянська влада його закрила, будуючи дорогу і будинки.

Інститут Національної пам’яті Польщі звернеться до Міністерства культури, молоді та спорту України з проханням надати дозвіл на проведення вже ексгумаційних робіт на старому цвинтарі. Вже тоді буде достеменно відомо про кількість військових, які поховані у братській могилі. За інформацією ІНП Польщі, це понад сто солдат.

Польська армія захищала Львів від нацистської Німеччини у вересні 1939 року. 13 вересня німці здобули залізничний вокзал, Кортумову гору, горби Голоська та Збоїщ, оточили таким чином місто з півночі, заходу та півдня. Бої за Львів тривали протягом тижня. Німеччина перепоховала останки німецьких вояків у 1943 році.

Пошуково-ексгумаційні роботи Україна і Польща проводить згідно з домовленістю між президентами обох держав. Спершу роботи тривають на старому цвинтарі на Збоїщах у Львові, а вже наступного року планують на кладовищі в львівському Голоско.

Нагадаємо, на Рівненщині виявили залишки 14 вояків УПА, закатаних в асфальт.

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