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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове разоблачили мужчину, который в маршрутке ограбил подростка

Киев • УНН

 • 9514 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Во Львове неизвестный мужчина завладел мобильным телефоном 17-летнего парня в маршрутном такси, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Во Львове разоблачили мужчину, который в маршрутке ограбил подростка

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 27-летний житель Пустомытовского района, который вырвал у парня телефон "Самсунг Гэлэкси", после чего выбежал из маршрутки и скрылся.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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