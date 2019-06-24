Во Львове разоблачили мужчину, который в маршрутке ограбил подростка

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 27-летний житель Пустомытовского района, который вырвал у парня телефон "Самсунг Гэлэкси", после чего выбежал из маршрутки и скрылся.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.