У Білій Церкві чоловік викрав дитячий конструктор
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Білій Церкві чоловік викрав з магазину дитячий металевий конструктор. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Повідомляється, що злочин був скоєний на вулиці Леваневського: чоловік викрав з магазину металевий конструктор з метою перепродажу.
Крадія в магазині помітила продавчиня. Ним виявився 33-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини.
Крім того, поліція за гарячими слідами затримала нападника, який пограбував жінку. Подія також сталася на вулиці Леваневського – 44-річний місцевий житель, раніше судимий за розбійний напад, викрав у жінки мобільний телефон.
За фактами грабежів відкриті кримінальні провадження.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині засудили неповнолітнього, який украв корову.