В Белой Церкви мужчина похитил детский конструктор
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Белой Церкви мужчина похитил из магазина детский металлический конструктор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Сообщается, что преступление было совершено на улице Леваневского: мужчина похитил из магазина металлический конструктор с целью перепродажи.
Вора в магазине заметила продавщица. Им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.
Кроме того, полиция по горячим следам задержала нападающего, который ограбил женщину. Событие также произошло на улице Леваневского - 44-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение, похитил у женщины мобильный телефон.
По фактам грабежей открыты уголовные производства.
Как сообщал УНН, в Кировоградской области осудили несовершеннолетнего, который украл корову.