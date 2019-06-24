У Львові викрили чоловіка, який в маршрутці пограбував підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Львові невідомий чоловік заволодів мобільним телефоном 17-річного хлопця в маршрутному таксі, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 27-річний мешканець Пустомитівського району, який вирвав у хлопця телефон “Самсунг Гелексі”, після чого вибіг з маршрутки та втік.
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Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.