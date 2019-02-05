Во Львове отреставрировали дом, где жил Евгений Петрушевич
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По информации управления охраны исторической среды Львовского городского совета, в 2018 году проводились реставрационные работы в 9 домах. Среди завершенных объектов - дом на ул. Винниченко, 2, в котором жил Евгений Петрушевич, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В 6 домах реставрация завершена, а в 3 домах работы будут продолжены в этом году.
"По заказу управления охраны исторической среды в 2017 году была разработана проектно-сметная документация "Ремонтно-реставрационные работы фасада дома - памятника архитектуры на ул. В. Винниченко, 2" на сумму 24,2 тыс грн. Соответственно в 2018 году на заказ нашего управления было начато ремонтно-реставрационные работы фасада. Стоимость строительных работ составила 666 тыс. 934 грн. Исполнитель работ - ООО "Эталон-Ком". Работы завершили. В 2017 году по заказу Лычаковской районной администрации был проведен ремонт крыши дома на ул. Винниченко, 2", - сообщила начальник управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко.
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По ее словам, этот дом богатый декором, богатый лепниной и имеет очень хорошую балконную решетку. Евгений Петрушевич жил здесь з 1892 до 1896 года.
Справка: Евгений Петрушевич - украинский общественно-политический деятель, юрист, доктор гражданского и церковного права (1891), Президент и Уполномоченный Диктатор (верховный военно-политический начальник во время войны) Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).