Во Львове отреставрировали дом, где жил Евгений Петрушевич

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76801 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101173 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135826 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134296 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131567 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125988 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163429 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117913 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове отреставрировали дом, где жил Евгений Петрушевич

Во Львове отреставрировали дом, где жил Евгений Петрушевич

Киев  •  УНН

 • 9460 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. По информации управления охраны исторической среды Львовского городского совета, в 2018 году проводились реставрационные работы в 9 домах. Среди завершенных объектов - дом на ул. Винниченко, 2, в котором жил Евгений Петрушевич, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В 6 домах реставрация завершена, а в 3 домах работы будут продолжены в этом году.

"По заказу управления охраны исторической среды в 2017 году была разработана проектно-сметная документация "Ремонтно-реставрационные работы фасада дома - памятника архитектуры на ул. В. Винниченко, 2" на сумму 24,2 тыс грн. Соответственно в 2018 году на заказ нашего управления было начато ремонтно-реставрационные работы фасада. Стоимость строительных работ составила 666 тыс. 934 грн. Исполнитель работ - ООО "Эталон-Ком". Работы завершили. В 2017 году по заказу Лычаковской районной администрации был проведен ремонт крыши дома на ул. Винниченко, 2", - сообщила начальник управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко.

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По ее словам, этот дом богатый декором, богатый лепниной и имеет очень хорошую балконную решетку. Евгений Петрушевич жил здесь з 1892 до 1896 года.

Справка: Евгений Петрушевич - украинский общественно-политический деятель, юрист, доктор гражданского и церковного права (1891), Президент и Уполномоченный Диктатор (верховный военно-политический начальник во время войны) Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

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