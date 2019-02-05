У Львові відреставрували будинок, де мешкав Євген Петрушевич

У 6 будинках реставрація завершена, а у 3 будинках роботи будуть продовжені цього року.

"На замовлення управління охорони історичного середовища у 2017 році було розроблено проектно-кошторисну документацію „Ремонтно-реставраційні роботи фасаду будинку — пам'ятки архітектури на вул. В. Винниченка, 2“ на суму 24,2 тис грн. Відповідно у 2018 році на замовлення нашого управління було розпочато ремонтно-реставраційні роботи фасаду. Вартість будівельних робіт становила 666 тис 934 грн. Виконавець робіт — ТзОВ „Еталон-Ком“. Роботи завершили. У 2017 році на замовлення Личаківської районної адміністрації було проведено ремонт даху будинку на вул. Винниченка, 2", — повідомила Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради.

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За її словами, цей будинок багатий декором, багатий ліпниною і має дуже гарну балконну решітку. Євген Петрушевич жив тут 1892 до 1896 рік.

Довідка: Євген Петрушевич — український громадсько-політичний діяч, правник, доктор цивільного і церковного права (1891), Президент і Уповноважений Диктатор (верховний військово-політичний зверхник під час війни) Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).