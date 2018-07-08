Во Львове в жилом доме взорвалась граната: погиб мужчина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня во Львове на улице Некрасова 57/61 произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщили на "Горячей линии города", передает УНН.
В результате взрыва погиб 60-летний мужчина и пострадала женщина. Ее госпитализировали в городскую больницу с осколочными ранениями бедра и грудной клетки.
На месте работает полиция и ГосЧС. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Как сообщал УНН, в Харькове взорвался автомобиль, полиция расследует как покушение на убийство.