Во Львове в жилом доме взорвалась граната: погиб мужчина

В результате взрыва погиб 60-летний мужчина и пострадала женщина. Ее госпитализировали в городскую больницу с осколочными ранениями бедра и грудной клетки.

На месте работает полиция и ГосЧС. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНН, в Харькове взорвался автомобиль, полиция расследует как покушение на убийство.