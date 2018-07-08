У Львові в житловому будинку вибухнула граната: загинув чоловік

Внаслідок вибуху загинув 60-річний чоловік й постраждала жінка. Її госпіталізували в міську лікарню з осколковими пораненнями стегна та грудної клітки.

На місці працює поліція та ДСНС. Встановлюються обставини трагедії.

Як повідомляв УНН, у Харкові вибухнув автомобіль, поліція розслідує як замах на убивство.