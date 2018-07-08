У Львові в житловому будинку вибухнула граната: загинув чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 липня. УНН. Сьогодні у Львові на вулиці Некрасова 57/61 стався вибух у житловому будинку. Про це повідомили на “Гарячій лінії міста”, передає УНН.
Внаслідок вибуху загинув 60-річний чоловік й постраждала жінка. Її госпіталізували в міську лікарню з осколковими пораненнями стегна та грудної клітки.
На місці працює поліція та ДСНС. Встановлюються обставини трагедії.
Як повідомляв УНН, у Харкові вибухнув автомобіль, поліція розслідує як замах на убивство.