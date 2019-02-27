Во Львове в четырех учебных заведениях прекратили обучение

"В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ сохраняется, принято решение приостановить учебный процесс в еще одном учебном заведении Львова. Поэтому в целом учебный процесс является приостановлен в четырех школах и в двух отдельных классах, где уровень отсутствия учеников выше 20%. Приостановлено обучение СОШ № 27, 20, 62 и в втором классе СШ "Лидер" с 27 февраля по 1 марта (включительно)", - сообщили в ЛГС.

Как сообщал УНН, вчера, 26 февраля, в одном лицее и одном классе другого лицея во Львове до марта приостановили обучение из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся.