У Львові у чотирьох навчальних закладах припинили навчання

"У зв’язку з тим, що рівень захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ зберігається, прийнято рішення призупинити навчальний процес у ще одному навчальному закладі Львова. Відтак загалом навчальний процес є призупинений в чотирьох школах та у двох окремих класах, де рівень відсутності учнів вищий за 20%. Призупинене навчання СЗШ № 27, 20, 62 та у 2-а класі ЗСШ "Лідер" з 27 лютого до 1 березня (включно)",- повідомили в ЛМР.

Як повідомляв УНН, вчора, 26 лютого, В одному ліцеї та одному класі іншого ліцею у Львові до березня призупинили навчання через захворюваність на грип та ГРВІ серед учнів.