Во Львове сады и школы будут завтра работать в режиме очередных групп

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«Учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, завтра, 16 ноября, занятий в садах и школах не будет. Но учителя и воспитатели будут работать. Так что если вы не с кем оставить ребенка, то его можно привести в учебное заведение. Детей в заведениях обеспечим перекусом», – написал Садовый.

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В результате ракетных атак большая часть Львова осталась без света, не работает электротранспорт, приостановлена подача тепла.