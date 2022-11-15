Во Львове сады и школы будут завтра работать в режиме очередных групп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во Львове 16 ноября в школах и садах не будет занятий, но в учебных заведениях будут работать очередные группы. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
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«Учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, завтра, 16 ноября, занятий в садах и школах не будет. Но учителя и воспитатели будут работать. Так что если вы не с кем оставить ребенка, то его можно привести в учебное заведение. Детей в заведениях обеспечим перекусом», – написал Садовый.
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В результате ракетных атак большая часть Львова осталась без света, не работает электротранспорт, приостановлена подача тепла.