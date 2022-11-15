У Львові садки та школи завтра працюватимуть в режимі чергових груп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Львові 16 листопада у школах та садках не буде занять, але у навчальних закладах будуть працювати чергові групи. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
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«З огляду на складну ситуацію з електропостачанням, завтра, 16 листопада, занять у садках та школах не буде. Але вчителі та вихователі працюватимуть. Тож якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то її можна привести до навчального закладу. Дітей у закладах забезпечимо перекусом», - написав Садовий.
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Внаслідок ракетних атак більша частина Львова залишилася без світла, не працює електротранспорт, призупинена подача тепла.