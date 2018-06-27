Во Львове презентуют книгу об обороне Луганского аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В субботу, 30 июня, в 13.30 в Городском дворце культуры им. Гната Хоткевича (ул. Кушевича, 1) презентуют книгу воспоминаний участников и очевидцев обороны Луганского аэропорта, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Участие в презентации примут участники и очевидцы событий, семьи погибших, военные, волонтеры и медики. Поэтому все желающие смогут непосредственно пообщаться с "живыми героями".
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В книге описываются не только события, связанные с обороной международного аэропорта "Луганск" и близлежащих населенных пунктов (апрель-начало сентября 2014), но и события, предшествовавшие оккупации Луганска (зима-весна 2013-2014 годов).
Презентация состоится после торжественного шествия военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады по случаю возвращения из района выполнения задач во время операции Объединенных сил из зоны боевых действий, которая начнется в 10.00 в месте расположения бригады и закончится на просп. Свободы торжественной церемонией.
Добавим, что книга уже была представлена в Днепре и Киеве, а 30 июня его презентуют во Львове. Она вышла за средства, которые жертвовали неравнодушные люди и общины со всех уголков мира.