У Львові презентують книгу про оборону Луганського аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. В суботу, 30 червня, о 13.30 у Міському палаці культури ім. Гната Хоткевича (вул. Кушевича, 1) презентують книгу спогадів учасників та очевидців оборони Луганського аеропорту, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Участь у презентації візьмуть учасники та очевидці подій, сім’ї загиблих, військові, волонтери та медики. Тож усі охочі зможуть безпосередньо поспілкуватись із “живими Героями”.
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У книзі описуються не тільки події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту “Луганськ” та прилеглих населених пунктів (квітень-початок вересня 2014 року), але й події, що передували окупації Луганська (зима-весна 2013−2014 років).
Презентація відбудеться після урочистої ходи військовослужбовців 80-тої окремої десантно-штурмової бригади з нагоди повернення з району виконання завдань під час операції Об’єднаних сил із зони бойових дій, яка розпочнеться о 10.00 у місці розташування бригади та закінчиться на просп. Свободи урочистою церемонією.
Додамо, що книга вже була презентована у Дніпрі та Києві, а 30 червня її презентують у Львові. Вона вийшла за кошти, які жертвували небайдужі люди та громади з усіх куточків світу.