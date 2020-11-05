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Во Львове объявили о подозрении группе лиц, которая незаконно завладела квартирами на 10 млн грн

Во Львове объявили о подозрении группе лиц, которая незаконно завладела квартирами на 10 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13244 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Трем лицам объявлено о подозрении в мошенническом завладении 8 квартирами в центре Львова на более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении трем участникам организованной преступной группы в мошенничестве и подделке и использовании поддельных документов (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)", - отметили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, три человека на основании фиктивных документов перерегистрировали на подставных лиц квартиры и гаражные помещения граждан, расположенные в центральной части Львова. В дальнейшем участники преступной группы продавали недвижимость, а полученные от продажи средства распределяли между собой.

В общем по такой схеме они завладели 8-ю объектами недвижимости. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 10 млн грн.

Напомним, что в Киеве мужчина подозревается в мошенническом присвоении квартиры в Голосеевском районе.

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