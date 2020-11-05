Во Львове объявили о подозрении группе лиц, которая незаконно завладела квартирами на 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Трем лицам объявлено о подозрении в мошенническом завладении 8 квартирами в центре Львова на более 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.
"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении трем участникам организованной преступной группы в мошенничестве и подделке и использовании поддельных документов (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)", - отметили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, три человека на основании фиктивных документов перерегистрировали на подставных лиц квартиры и гаражные помещения граждан, расположенные в центральной части Львова. В дальнейшем участники преступной группы продавали недвижимость, а полученные от продажи средства распределяли между собой.
В общем по такой схеме они завладели 8-ю объектами недвижимости. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 10 млн грн.
Напомним, что в Киеве мужчина подозревается в мошенническом присвоении квартиры в Голосеевском районе.