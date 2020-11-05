У Львові оголосили про підозру групі осіб, яка незаконно заволоділа квартирами на 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Трьом особам оголошено про підозру в шахрайському заволодінні 8 квартирами у центрі Львова на понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.
“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи у шахрайстві та підробленні і використанні підроблених документів (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України)”, - зазначили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, троє осіб на підставі фіктивних документів перереєстровували на підставних осіб квартири та гаражні приміщення громадян, розташовані у центральній частині Львова. У подальшому учасники злочинної групи продавали нерухомість, а отримані від продажу кошти розподіляли між собою.
Загалом за такою схемою вони заволоділи 8-ма об’єктами нерухомості. За попередніми підрахунками, шкода, завдана потерпілим, складає понад 10 млн грн.
Нагадаємо, що в Києві чоловік підозрюється у шахрайському привласненні квартири у Голосіївському районі.