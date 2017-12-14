Во Львове на молодую девушку упал балкон

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в 11:50 в скорую помощь Львова поступило сообщение, что на ул. Шевченко, 4а, в результате падения фрагмента балкона была травмирована девушка, 1999 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.