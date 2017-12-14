Во Львове на молодую девушку упал балкон
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в 11:50 в скорую помощь Львова поступило сообщение, что на ул. Шевченко, 4а, в результате падения фрагмента балкона была травмирована девушка, 1999 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.
Пострадавшая бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга госпитализирована в Коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
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Как сообщал УНН, в мае балкон обрушился в историческом центре Одессы.