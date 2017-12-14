У Львові на молоду дівчину впав балкон
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні об 11:50 до швидкої меддопомоги Львова надійшло повідомлення, що на вул. Шевченка, 4а, внаслідок падіння фрагменту балкону була травмована дівчина, 1999 року народження. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає кореспондент УНН.
Потерпілу бригадою швидкої медичної допомоги з діагнозом закрита черпно-мозкова травма, струс головного мозку госпіталізовано до Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
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Як повідомляв УНН, у травні балкон обрушився в історичному центрі Одеси.