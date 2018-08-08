Во Львове легковушка сбила трех пешеходов

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа в 21:23 на перекрестке улиц Пасечная и Лисинецкая во Львове. Водитель автомобиля "ВАЗ-2109", 19-летний львовянин, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм 70-летняя жительница Львова погибла на месте. Двух других пешеходов, 33-летнюю львовянку и 11-летнего мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. За такое преступление предусмотрено наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, в Харькове автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего врезался в дерево, и в дальнейшем совершил столкновение с другим авто. Водитель попал в больницу.