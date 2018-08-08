У Львові легковик збив трьох пішоходів

ukru
15:22 • 25821 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 46276 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 62266 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 61484 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 103349 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 148865 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187009 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 273435 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166767 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142279 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 56670 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 112243 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 95200 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 79881 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 71701 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 62287 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 141775 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 273439 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 206322 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 234879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 11288 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 27395 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 29621 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33028 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 56670 перегляди
Актуальне
У Львові легковик збив трьох пішоходів

У Львові легковик збив трьох пішоходів

Київ • УНН

 • 11220 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Легковий автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів у Львові. У результаті загинула літня жінка, ще двоє людей - жінка та хлопчик - потрапили до лікарні. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 серпня о 21:23 на перехресті вулиць Пасічна та Лисинецька у Львові. Водій автомобіля "ВАЗ-2109", 19-річний львів’янин, скоїв наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП від отриманих травм 70-річна мешканка Львова загинула на місці. Двох інших пішоходів, 33-річну львів’янку та 11-річного хлопчика, госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. За такий злочин передбачено покарання - від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Нині поліція встановлює обставини аварії.

Нагадаємо, у Харкові автомобіль зіткнувся з вантажівкою, через що врізався у дерево, і надалі скоїв зіткнення з іншим авто. Водій потрапив до лікарні. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$87,843.80
S&P 500
$5,770.56
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69