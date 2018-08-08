У Львові легковик збив трьох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Легковий автомобіль скоїв наїзд на трьох пішоходів у Львові. У результаті загинула літня жінка, ще двоє людей - жінка та хлопчик - потрапили до лікарні. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 серпня о 21:23 на перехресті вулиць Пасічна та Лисинецька у Львові. Водій автомобіля "ВАЗ-2109", 19-річний львів’янин, скоїв наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу в невстановленому місці", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП від отриманих травм 70-річна мешканка Львова загинула на місці. Двох інших пішоходів, 33-річну львів’янку та 11-річного хлопчика, госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. За такий злочин передбачено покарання - від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Нині поліція встановлює обставини аварії.
Нагадаємо, у Харкові автомобіль зіткнувся з вантажівкою, через що врізався у дерево, і надалі скоїв зіткнення з іншим авто. Водій потрапив до лікарні.