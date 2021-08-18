Во Львове иностранцы в парке зарезали козу и жарили ее на огне: им грозит до 8 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В львовском парке “Вознесение”, у кладбища четыре иностранца зарезали козу и жарили ее на открытом огне. Им грозит до восьми лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в патрульной полиции Львова, передает УНН.
Детали
Сегодня днем патрульные получили вызов в парк “Вознесение” о том, что у кладбища четыре иностранца хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи.
По прибытию на место полицейские обнаружили 4 иностранцев, жаривших на открытом огне козу.
Им дали указание прекратить правонарушение. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Львовского городского управления полиции.
Мужчины объяснили, что купили козу в деревне близ Львова для собственного потребления. Обстоятельства будут выяснять следователи.
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“Иностранцам возрастом: 24, 26, 30 и 34 года, грозит ответственность по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) УК. Или по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) КоАП”, — сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Добавим
7 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными. Отныне, в Украине усилили борьбу с жестоким обращением с животными.