У Львові іноземці в парку зарізали козу та смажили її на вогні: їм загрожує до 8 років ув’язнення

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Сьогодні вдень патрульні отримали виклик у парк “Знесіння” про те, що біля цвинтаря чотири іноземця хочуть зарізати козу і повели її у хащі. Зі слів заявника, у них в руках були ножі.

По прибуттю на місце поліцейські виявили 4 іноземців, які смажили на відкритому вогні козу.

Їм дали вказівку припинити правопорушення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції.

Чоловіки пояснили, що купили козу в селі поблизу Львова для власного споживання. Обставини з'ясовуватимуть слідчі.

Цитата

“Іноземцям віком: 24, 26, 30 та 34 роки, загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) ККУ. Або за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) КУпАП", - повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Додамо

7 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами. Відтепер, в Україні посилили боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами.