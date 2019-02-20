Во Львове из-за гриппа приостановлены занятия в четырех школах
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. В четырех школах Львова приостановлены занятия из-за вспышки заболевания гриппа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ГРВ сохраняется, принято решение приостановить учебный процесс в четырех учебных заведениях города. В этих школах уровень отсутствия учеников выше 20%. Приостановлено обучение еще в одной школе города, а именно в ЛДК СОШ № 3 с 20 февраля до 22 февраля (включительно)", - сообщили в ЛГС.
В горсовете напомнили, что до 20 февраля (включительно) приостановлены занятия в гимназии "Престиж", а до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в СОШ № 63 и ЗЗСО № 87 им. Ирины Калинец и 1-Б классе СОШ № 48.
Напомним, с 11 до 17 февраля гриппом и ОРВИ заболели еще почти 200 тысяч украинцев.