Во Львове аноним сообщил о заминировании суда

"Сегодня около десяти часов аноним позвонил в Николаевское районное отделение полиции и сообщил о заминировании Галицкого районного суда во Львове, на улице Чоловского 2. Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Напомним, 16 ноября, в Сумах полиция задержала 66-летнего пенсионера, который сделал ложное сообщение о минировании трех многоэтажек.