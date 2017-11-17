У Львові анонім повідомив про замінування суду

“Сьогодні близько десятої години анонім зателефонував у Миколаївське районне відділення поліції та повідомив про замінування Галицького районного суду у Львові, на вулиці Чоловського 2. Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби”, — повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Нагадаємо, 16 листопада, у Сумах поліція затримала 66-річного пенсіонера, який зробив неправдиве повідомлення про мінування трьох багатоповерхівок.