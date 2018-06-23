Во львовском ТЦ маленького ребенка ударило током

"23 июня приблизительно в 16:00 во Львове на пр. Красной Калины, 62, в торговом центре ''ВАМ'', было поражено электрическим током ребенка 2014 рождения", - проинформировали в горсовете со ссылкой на сообщение городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Пострадавшего с ожогами пальцев 1-й степени после поражения электрическим током в состоянии после судорог доставили в ЛКГДКБ.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, двадцативосьмилетнего мужчину ударило током на стройке во Львове.