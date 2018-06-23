У львівському ТЦ маленьку дитину вразило струмом

"23 червня орієнтовно о 16:00 у Львові на пр. Червоної Калини, 62, в торговому центрі ''ВАМ'', було уражено електричним струмом дитину 2014 року народження", - проінформували у ЛМР з посиланням на повідомлення міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Постраждалого з опіками пальців 1-го ступеня після ураження електричним струмом в стані після судом доставлено в ЛКМДКЛ.

Обставини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, двадцятивосьмирічного чоловіка вразило струмом на будівництві у Львові.