Во Львовской области нашли тело младенца
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во Львовской области нашли пакет с эмбрионом ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"В Турковское отделение полиции сегодня позвонил житель райцентра. Мужчина сообщил, что его пес принес во двор пакет, в котором он обнаружил эмбрион человека", - сообщили в Нацполиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело младенца с резаными ранами нашли в черкасском общежитии
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что это плод-выкидыш, которому ориентировочно 20-21 неделя. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в заброшенном здании вблизи железнодорожной станции в райцентре Полонное Хмельницкой области было найдено тело новорожденного ребенка.