У Львівській області знайшли тіло немовляти
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Львівщині знайшли пакет з ембріоном дитини. Про це повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"В Турківське відділення поліції сьогодні, зателефонував мешканець райцентру. Чоловік повідомив, що його пес приніс на подвір’я пакет, в якому він виявив ембріон людини", - повідомили у Нацполіції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тіло немовляти з різаними ранами знайшли у черкаському гуртожитку
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що це плід-викидень, якому орієнтовно 20-21 тиждень. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у закинутій будівлі поблизу залізничної станції в райцентрі Полонне Хмельницької області було знайдене тіло новонародженої дитини.