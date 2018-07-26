Во Львовской области столкнулись молоковоз и микроавтобус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Столкновение молоковоза и микроавтобуса произошло сегодня утром в городе Червоноград во Львовской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 июля, около 9:30 на улице Святого Владимира в городе Червоноград. Полицейские предварительно установили, что произошло столкновение молоковоза под управлением 48-летнего жителя Ровенской области и микроавтобуса Mercedes Sprinter, за рулем которого находился 26-летний местный житель", - говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали трое пассажиров "Спринтера" в возрасте 30-35 лет и 8-летний мальчик. Все они являются жителями Червонограда. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП, также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Житомирской области произошло ДТП с участием двух грузовиков: одна из них столкнулась с прицепом другой, а затем въехала в отбойник.