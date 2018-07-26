У Львівській області зіткнулися молоковоз та мікроавтобус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Зіткнення молоковозу та мікроавтобуса сталося сьогодні вранці у місті Червоноград, що на Львівщині. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 26 липня, близько 9:30 на вулиці Святого Володимира у місті Червоноград. Поліцейські попередньо встановили, що сталося зіткнення молоковоза під керуванням 48-річного жителя Рівненської області та мікроавтобуса Mercedes Sprinter, за кермом якого перебував 26-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.
У результаті аварії постраждали троє пасажирів "Спринтера" віком 30-35 років та 8-річний хлопчик. Усі вони є мешканцями Червонограда. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.
Наразі поліція встановлює обставини ДТП, також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Житомирській області сталася ДТП за участі двох вантажівок: одна з них зіткнулася з причепом іншої, а потім в'їхала у відбійник.