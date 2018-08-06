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Во Львовской области горела старинная церковь

Во Львовской области горела старинная церковь

Киев  •  УНН

 • 11580 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 августа. УНН. В Николаевском районе Львовской области произошел пожар в деревянной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"5 августа в 14:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Великая Горожанна Николаевского района в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы УГКЦ. Церковь деревянная, площадью 125 кв.м, высотой 15 м, 1798 года застройки, является памятником архитектуры местного значения. При возникновении возгорания церковь была закрыта, людей внутри не было", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных огонь распространился на значительную площадь и охватил большую часть здания.

"Сложность тушения пожара заключалась в быстром распространении огня по деревянным конструкциям здания. В результате пожара произошло обрушение двух куполов церкви. Благодаря оперативным действиям пожарных и своевременному привлечению сил и средств, удалось спасти церковь от уничтожения огнем и не допустить переброски огня на рядом расположенную колокольню", - отметили в ГСЧС.

Пожар удалось локализовать в 16:25 и ликвидировать в 17:18. В результате пожара огнем уничтожены церковный инвентарь и имущество на площади 90 кв.м, три купола и деревянные перегородки на площади 50 кв.м, а также повреждены внутренние деревянные стены на площади 125 кв.м. К ликвидации пожара привлекли 29 спасателей и 7 единиц спецтехники. Сейчас причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Житомирской области сгорела деревянная церковь. Пожар заметил местный житель и сообщил спасателям.

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