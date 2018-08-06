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У Львівській області горіла старовинна церква

У Львівській області горіла старовинна церква

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Миколаївському районі Львівської області сталася пожежа у дерев'яній церкві. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.

"5 серпня о 14:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Велика Горожанна Миколаївського району в церкві Введення в Храм Пресвятої Богородиці УГКЦ. Церква дерев’яна, площею 125 кв.м, висотою 15 м, 1798 року забудови, являється пам’яткою архітектури місцевого значення. Під час виникнення загоряння церква була зачиненою, людей усередині не було", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття вогнеборців вогонь поширився на значну площу та охопив більшу частину будівлі.

"Складність гасіння пожежі полягала у швидкому поширенні вогню дерев’яними конструкціями будівлі. Внаслідок пожежі відбувся обвал двох куполів церкви. Завдяки оперативним діям вогнеборців та своєчасному залученню сил і засобів, вдалося врятувати церкву від знищення вогнем та не допустити перекидання вогню на поруч розміщену дзвіницю", - зазначили у ДСНС.

Пожежу вдалося локалізувати о 16:25 та ліквідувати о 17:18. Внаслідок пожежі вогнем знищено церковний інвентар та майно на площі 90 кв.м, три куполи та дерев'яні перегородки на площі 50 кв.м, а також пошкоджено внутрішні дерев'яні стіни на площі 125 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 29 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Нині причина виникнення пожежі встановлюється. У результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Житомирській області згоріла дерев’яна церква. Пожежу помітив місцевий житель і повідомив рятувальників. 

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