Во Львовской области к борьбе с АЧС привлекли Нацгвардию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На днях во Львовской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). К проведению карантинно-ограничительных мероприятий привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НГУ.
"На дорогах при въезде в эпизоотический очаг во исполнение решения ГЧПК (Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии – ред.) для предотвращения распространения возбудителя АЧС нацгвардейцы несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины круглосуточно", - говорится в сообщении.
Напомним, вспышка АЧС была зафиксирована на территории свинофермы вблизи села Кавское Стрыйского района 16 августа.
В целом в Украине вирус не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года было зафиксировано уже почти 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.
По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.