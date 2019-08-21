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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 125388 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135696 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125064 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127456 просмотра

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Во Львовской области к борьбе с АЧС привлекли Нацгвардию

Во Львовской области к борьбе с АЧС привлекли Нацгвардию

Киев  •  УНН

 • 10675 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На днях во Львовской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). К проведению карантинно-ограничительных мероприятий привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НГУ.

"На дорогах при въезде в эпизоотический очаг во исполнение решения ГЧПК (Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии – ред.) для предотвращения распространения возбудителя АЧС нацгвардейцы несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины круглосуточно", - говорится в сообщении.

Напомним, вспышка АЧС была зафиксирована на территории свинофермы вблизи села Кавское Стрыйского района 16 августа.

В целом в Украине вирус не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года было зафиксировано уже почти 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.

По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.

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