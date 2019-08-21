У Львівській області до боротьби з АЧС залучили Нацгвардію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Днями у Львівській області було зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС). До проведення карантинно-обмежувальних заходів залучили військовослужбовців Національної гвардії України, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НГУ.
"На дорогах при в'їзді в епізоотичний осередок на виконання рішення ДНПК (Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії - ред.) для запобігання поширенню збудника АЧС нацгвардійці несуть службу на постах разом із працівниками поліції і за участі працівників управління безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини цілодобово", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, спалах АЧС був зафіксований на території свиноферми поблизу села Кавське Стрийського району 16 серпня.
У цілому в Україні вірус не вщухає з 2012 року. Тільки з початку 2019 року було зафіксовано вже майже 40 спалахів захворювання. Минулого року їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.
За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.
Ба більше, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.