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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 26085 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122974 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117248 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

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В luxury-отеле Ярославского Kharkiv Palace 5* прошел всемирно известный "ELLE Active Forum"

В luxury-отеле Ярославского Kharkiv Palace 5* прошел всемирно известный "ELLE Active Forum"

Киев  •  УНН

 • 11164 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Харьковский luxury-отель Kharkiv Palace 5*, принадлежащий украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, принял всемирно известное мотивационное мероприятие для успешных женщин "ELLE Active Forum 2019", которое прошло в стенах лучшего отеля первой столицы Украины 2 марта, передает УНН. 

Это мероприятие ежегодно проходит в Испании, Франции, Италии, Мексике, Китае и Японии. В 2017 и 2018 году форум принимал Киев, а в нынешнем году организаторы сменили локацию и пригласили участниц в Kharkiv Palace 5*.

Спикеры поделились с двумя сотнями успешных и стремящихся к успеху амбициозными гостьями "ELLE Active Forum 2019" секретами успешной карьеры, work-life balance, опытом в достижении успеха в жизни и бизнесе. Пул выступающих мероприятия традиционно составляют женщины, покорившие профессиональные высоты и добившиеся успеха и славы — известные бизнес-леди, писательницы, телеведущие, практикующие психологи и просто успешные украинки.

В этом году среди звездных спикеров форума — хореограф Илона Гвоздева, Ирина Филиппова — супруга высокопоставленного украинского дипломата, Посла Украины во Франции, Монако и Нидерландах, звездная телеведущая Маша Ефросинина, life-коуч Юлия Беляева, а также одна из успешнейших украинских бизнесвумен Марина Авдеева.
Маша Ефросинина рассказала, как все успевать, а также каким образом карьерный успех становится лучшим спутником личной жизни и материнства, как перестать позволять обществу влиять на принятие собственных решений.

"Вдохновилась, наполнилась, перезагрузилась, получила эмоциональный пинг-понг. Готова к новым целям, планам и снова в бой))) И, конечно, самый главный вывод к которому я пришла, прослушав весь форум и выслушав всех спикеров, что баланс это очень тонкая грань, которая практически недостижима, но все зависит только от нас и от нашего мироощущения", — поделилась своими впечатлениями от "ELLE Active Forum 2019" в luxury-отеле Kharkiv Palace 5* звездный спикер мероприятия хореограф Илона Гвоздева.

На украинском "ELLE Active Forum" в предыдущие годы с лекциями выступали Катя Осадчая, Алла Клименко, Наталья Холоденко, Даша Малахова, Ольга Котрус и Екатерина Богомолова, Ольга Фреймут.

Luxury-отель Kharkiv Palace 5* - современная визитная карточка Украины, Это излюбленное место для проведения знаковых светских и деловых мероприятий, встреч политиков и дипломатов международного уровня, составляющих основу культурной, политической и деловой жизни Харькова и страны. Luxury-отель Kharkiv Palace 5* был возведен по инициативе и за счет инвестиций известного украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012), и стал первой гостиницей класса "люкс" в Харькове.

Общая сумма инвестиций в проект составила 126 млн долларов. Оператором строительства выступила группа DCH.
В 2019 году luxury-отель Kharkiv Palace *5 признан лучшим в двух номинациях престижной международной отельной премии "International Hospitality Awards" среди объектов индустрии гостеприимства 21 страны мира. Kharkiv Palace *5 — лидер в категориях "Лучший пятизвездочный бизнес-отель" и "Best MICE Hotel". 

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