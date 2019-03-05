У luxury-готелі Ярославського Kharkiv Palace 5* пройшов всесвітньо відомий "ELLE Active Forum"

Цей захід щорічно проходить в Іспанії, Франції, Італії, Мексиці, Китаї і Японії. У 2017 і 2018 році форум приймав Київ, а в нинішньому році організатори змінили локацію і запросили учасниць в Kharkiv Palace 5*.



Спікери поділилися з двома сотнями успішних і прагнучих до успіху амбітними гостями "ELLE Active Forum 2019" секретами успішної кар'єри, work-life balance, досвідом в досягненні успіху в житті і бізнесі. Пул виступаючих заходу традиційно складають жінки, які підкорили професійні висоти і домоглися успіху і слави - відомі бізнес-леді, письменниці, телеведучі, практикуючі психологи і просто успішні українки.



Цього року серед зіркових спікерів форуму - хореограф Ілона Гвоздьова, Ірина Філіппова - дружина високопоставленого українського дипломата, Посла України у Франції, Монако та Нідерландах, зоряна телеведуча Маша Єфросиніна, life-коуч Юлія Бєляєва, а також одна з найуспішніших українських бізнесвумен Марина Авдєєва.



Маша Єфросиніна розповіла, як усе встигати, а також яким чином кар'єрний успіх стає кращим супутником особистому житті і материнстві, як перестати дозволяти суспільству впливати на прийняття власних рішень.



"Надихнулася, наповнилася, перезавантажилась, отримала емоційний пінг-понг. Готова до нових цілей, планів і знову в бій))) І, звичайно, найголовніший висновок до якого я прийшла, прослухавши весь форум і вислухавши всіх спікерів, що баланс це дуже тонка грань, яка практично недосяжна, але все залежить тільки від нас і від нашого світовідчуття", - поділилася своїми враженнями від "ELLE Active Forum 2019" в luxury-готелі Kharkiv Palace 5* зоряний спікер заходи хореограф Ілона Гвоздьова.



На українському "ELLE Active Forum" в попередні роки з лекціями виступали Катя Осадча, Алла Клименко, Наталія Холоденко, Даша Малахова, Ольга Котрус і Катерина Богомолова, Ольга Фреймут.



Luxury-готель Kharkiv Palace 5* - сучасна візитна картка України, Це улюблене місце для проведення знакових світських і ділових заходів, зустрічей політиків і дипломатів міжнародного рівня, що складають основу культурного, політичного і ділового життя Харкова і країни. Luxury-готель Kharkiv Palace 5* був зведений з ініціативи і за рахунок інвестицій відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), і став першим готелем класу "люкс" в Харкові.



Загальна сума інвестицій в проект склала 126 млн доларів. Оператором будівництва виступила група DCH.

У 2019 luxury-готель Kharkiv Palace* 5 визнаний кращим в двох номінаціях престижної міжнародної готельної премії "International Hospitality Awards" серед об'єктів індустрії гостинності 21 країни світу. Kharkiv Palace* 5 - лідер в категоріях "Кращий п'ятизірковий бізнес-готель" і "Best MICE Hotel".