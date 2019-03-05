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У luxury-готелі Ярославського Kharkiv Palace 5* пройшов всесвітньо відомий "ELLE Active Forum"

У luxury-готелі Ярославського Kharkiv Palace 5* пройшов всесвітньо відомий "ELLE Active Forum"

Київ • УНН

 • 11165 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Харківський luxury-готель Kharkiv Palace 5*, що належить українському бізнесменові Олександру Ярославському, прийняв всесвітньо відомий мотиваційний захід для успішних жінок "ELLE Active Forum 2019", який пройшло в стінах кращого готелю першої столиці України 2 березня, передає УНН.

Цей захід щорічно проходить в Іспанії, Франції, Італії, Мексиці, Китаї і Японії. У 2017 і 2018 році форум приймав Київ, а в нинішньому році організатори змінили локацію і запросили учасниць в Kharkiv Palace 5*.

Спікери поділилися з двома сотнями успішних і прагнучих до успіху амбітними гостями "ELLE Active Forum 2019" секретами успішної кар'єри, work-life balance, досвідом в досягненні успіху в житті і бізнесі. Пул виступаючих заходу традиційно складають жінки, які підкорили професійні висоти і домоглися успіху і слави - відомі бізнес-леді, письменниці, телеведучі, практикуючі психологи і просто успішні українки.

Цього року серед зіркових спікерів форуму - хореограф Ілона Гвоздьова, Ірина Філіппова - дружина високопоставленого українського дипломата, Посла України у Франції, Монако та Нідерландах, зоряна телеведуча Маша Єфросиніна, life-коуч Юлія Бєляєва, а також одна з найуспішніших українських бізнесвумен Марина Авдєєва.

Маша Єфросиніна розповіла, як усе встигати, а також яким чином кар'єрний успіх стає кращим супутником особистому житті і материнстві, як перестати дозволяти суспільству впливати на прийняття власних рішень.

"Надихнулася, наповнилася, перезавантажилась, отримала емоційний пінг-понг. Готова до нових цілей, планів і знову в бій))) І, звичайно, найголовніший висновок до якого я прийшла, прослухавши весь форум і вислухавши всіх спікерів, що баланс це дуже тонка грань, яка практично недосяжна, але все залежить тільки від нас і від нашого світовідчуття", - поділилася своїми враженнями від "ELLE Active Forum 2019" в luxury-готелі Kharkiv Palace 5* зоряний спікер заходи хореограф Ілона Гвоздьова.

На українському "ELLE Active Forum" в попередні роки з лекціями виступали Катя Осадча, Алла Клименко, Наталія Холоденко, Даша Малахова, Ольга Котрус і Катерина Богомолова, Ольга Фреймут.

Luxury-готель Kharkiv Palace 5* - сучасна візитна картка України, Це улюблене місце для проведення знакових світських і ділових заходів, зустрічей політиків і дипломатів міжнародного рівня, що складають основу культурного, політичного і ділового життя Харкова і країни. Luxury-готель Kharkiv Palace 5* був зведений з ініціативи і за рахунок інвестицій відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), і став першим готелем класу "люкс" в Харкові.

Загальна сума інвестицій в проект склала 126 млн доларів. Оператором будівництва виступила група DCH.
У 2019 luxury-готель Kharkiv Palace* 5 визнаний кращим в двох номінаціях престижної міжнародної готельної премії "International Hospitality Awards" серед об'єктів індустрії гостинності 21 країни світу. Kharkiv Palace* 5 - лідер в категоріях "Кращий п'ятизірковий бізнес-готель" і "Best MICE Hotel".

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