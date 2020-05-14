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В Луганской области еще одному боевику сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 11143 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Луганской области сообщено о подозрении участнику вооруженных формирований Российской Федерации в содействии деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Сейчас он объявлен в розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

В Луганской области еще одному боевику сообщено о подозрении

"Под процессуальным руководством управления надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области участнику незаконных вооруженных формирований РФ сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258- 3, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2018 года житель Луганской области вступил в ряды "народной милиции" оккупационной администрации РФ и до настоящего времени занимает должность заместителя командира так называемой "мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады" указанного вооруженного формирования.

"На сегодня указанное подразделение осуществляет вооруженное сопротивление силам и средствам ООС в Новоайдарском районе Луганской области, в частности путем обстрелов позиций украинских военных и гражданского населения. Своими противоправными действиями, направленными на изменение границ территории государственной границы Украины, подозреваемый способствует деятельности оккупационной администрации РФ в Луганской области. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, по материалам контрразведки Службы безопасности Украины, к лишению свободы приговорены двое участников группировки террористов так называемой "ЛНР", которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных.

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