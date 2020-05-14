У Луганській області ще одному бойовику повідомлено про підозру

“За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області учаснику незаконних збройних формувань РФ повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у червні 2018 року мешканець Луганської області вступив до лав “народної міліції” окупаційної адміністрації РФ та до теперішнього часу обіймає посаду заступника командира так званої “мотострілецької роти 3-го мотострілецького батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади” вказаного збройного формування.

“На сьогодні зазначений підрозділ здійснює збройний спротив силам та засобам ООС в Новоайдарському районі Луганської області, зокрема шляхом обстрілів позицій українських військових та цивільного населення. Своїми протиправними діями, направленими на зміну меж території державного кордону України, підозрюваний сприяє діяльності окупаційної адміністрації РФ в Луганській області. На даний час підозрюваного оголошено у розшук”, — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, до позбавлення волі засуджено двох учасників угруповання терористів так званої “ЛНР”, які брали участь в обстрілах позицій українських військових.